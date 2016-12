foto LaPresse

16:40

- Il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, ha una "radicata fiducia" che la questione dei due marò italiani trattenuti in India si risolverà "rapidamente". "La grande autorevolezza della Corte Suprema indiana - ha detto infatti il titolare della Farnesina - e la grande indipendenza che questi magistrati hanno sempre dimostrato sono elementi che fanno nascere in me e in tutto il governo una radicata fiducia che la questione si risolverà rapidamente".