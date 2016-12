foto Reuters

- Prima in Europa per evasione fiscale, la Grecia, incapace di contrastare il fenomeno ormai cronico, ha istituito un Comitato di saggi. Il gruppo avrà l'incarico di trovare nuovi sistemi per recuperare buona parte dei circa 30 miliardi di euro che gli evasori devono alle casse dello Stato. L'incarico di capo del comitato è stato offerto all'ex responsabile della Banca nazionale di Grecia, Vassilis Rapanos.