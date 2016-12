foto Ap/Lapresse Correlati Su Twitter spopola la profezia Maya

L'uomo che venerdì in Cina ha accoltellato 23 bambini di una scuola elementare ha agito, secondo la polizia, sotto l'influenza delle voci sulla fine del mondo legate alla profezia Maya. Min Yongjun, 36 anni, ha prima accoltellato un'anziana; quindi si è recato in una scuola elementare e ha cominciato a colpire i bambini fino a quando gli insegnanti non lo hanno fermato. I piccoli hanno riportato ferite al volto e alle mani.

In un episodio simile che si è verificato a Pechino, un giovane di 25 anni è stato arrestato per aver sfregiato un numero imprecisato di passeggeri della metropolitana, in maggioranza giovani donne.



In tutto il Paese negli ultimi due anni le violenze nei confronti dei minori hanno subito una drammatica impennata, con un bilancio complessivo di oltre 20 morti e 80 feriti.