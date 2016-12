Gb, Kate prima (e sorridente) apparizione pubblica dopo l'annuncio della gravidanza

10:36

- Prima apparizione pubblica per Kate Middleton dopo il ricovero in ospedale e l'annuncio della sua gravidanza. La duchessa di Cambridge domenica sera ha presentato infatti i premi Bbc Sports Personality of the Year a Londra. Kate si è mostrata sorridente e serena, segno che i piccoli problemi di salute sono stati superati. Dal 6 dicembre, giorno in cui era stata ricoverata, non aveva più presenziato a impegni ufficiali.