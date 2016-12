Commozione anche tra le centinaia di persone nell'affollatissimo auditorium di Newtown dove si è svolta la veglia per commemorare le vittime della Sandy Hook Elementary School. Mentre il presidente Obama faceva l'elenco delle vittime, nella sala si sentiva l'eco di molti singhiozzi di pianto. Obama ha anche tentato di smorzare un po' la tensione ricordando un bimbo della Sandy Hook incontrato poco prima e che gli ha detto di non aver avuto paura perché conosceva il karate.



E ora la guerra contro le armi facili

Obama ha promesso che nelle prossime settimane userà tutti i poteri del suo ufficio "per impegnare tutti i cittadini, in uno sforzo per prevenire altre tragedie come questa", che "non possono diventare routine", perché, ha ricordato, "da quando sono presidente è la quarta volta". Nel mirino c'è la legge sulle armi che deve essere rivista. Devono essere inserite nuove regole.



L'incontro coi parenti delle vittime

Obama era arrivato a Newtown nel primo pomeriggio. Ha incontrato in forma privata le famiglie delle vittime dei venti bambini e dei sei dipendenti massacrati nella scuola elementare Sandy Hook. E anche i gli uomini e le donne del pronto intervento che per primi sono giunti sul posto. Prima del suo intervento all'auditorium dove si è svolta la veglia, si sono succeduti al podio con il sigillo presidenziale religiosi di ogni fede, il ministro della chiesa congregazionale, il rabbino, il pastore metodista, il prete cattolico, l'imam e altri.



I nuovi dettagli sulla tragedia

Prima di lui aveva parlato anche il governatore del Connecticut, Dannel Malloy, il quale aveva anche rivelato ai giornalisti nuovi agghiaccianti aspetti della dinamica della strage. Che Adam Lanza ha trovato l'ingresso della scuola sbarrato e per entrare "ha letteralmente sparato sulla porta". E Malloy ha anche detto che probabilmente dopo aver massacrato venti bambini e sei dipendenti della scuola, il killer si preparava probabilmente ad andare avanti. "Riteniamo che mentre era nella seconda classe abbia sentito le forze di pronto intervento arrivare e a quel punto abbia deciso di uccidersi".



Ignoto il movente, ha sparato centinaia di colpi

Sul perché di tutto questo però c'è ancora mistero. Il portavoce della polizia del Connecticut Paul Vance ha ribadito che ci sono molte solide prove e un "enorme" numero di testimoni da ascoltare. Ha detto che il killer ha sparato centinaia di colpi, e che accanto al suo corpo sono stati ritrovati numerosi altri caricatori ad alta capacità, per le due pistole Glock 10 mm and Sig Sauer 9 mm e per il fucile Bushmaster d'assalto, una versione civile di quello che hanno le forze Usa in guerra.



I genitori dei bimbi: "Vittime anche i familiari del killer"

Con i giornalisti ha parlato anche Robbi Parker, il padre della piccola Emilie, di sei anni, una delle venti creature massacrate. In una dichiarazione alla stampa, con gli occhi pieni di lacrime e la voce rotta per l'emozione, ha fatto le condoglianze ai membri della sua comunità colpiti dalla tragedia, e anche alla famiglia del killer. "Voglio fare le condoglianze più sincere a tutte le famiglie delle vittime" della strage, "compresa quella dell'assassino", perché, ha detto, "non posso immaginare quanto questa esperienza possa essere dura per voi. Voglio che sappiate che, per la vostra famiglia, voi avete anche il nostro amore e il nostro sostegno".