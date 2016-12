L'ultima canzone di Zack

foto Da video

- Zach Sobiech è un ragazzo di Lakeland in Minnesota, legato a doppio filo alla sua chitarra. Purtroppo, a quanto pare, solo per pochi mesi ancora: Zach suona la sua musica scrivendo e interpretando canzoni per trovare una via di dire addio agli amici e alla famiglia. A Zach è stato diagnosticato un osteosarcoma nel 2009, quando aveva solo 14 anni. Un difficile, maligno cancro delle ossa, con 400 casi diagonisticati ogni anno negli Stati Uniti nei ragazzi sotto i 20 anni. Zach ha già compiuto un lungo pezzo della sua "Via Crucis" snodatasi attraverso operazioni chirurgiche, lunghissimi ricoveri, cicli di chemioterapia. Cerca la vita, il miracolo: e le sue note stringono il cuore.