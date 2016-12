"Voleva compiere un massacro più grande"

Adam Lanza si è suicidato solo perché ha sentito arrivare la polizia. Lo ha spiegato alla Abc il governatore del Connecticut, Dannel Malloy. La dinamica riportata dal governatore lascia pensare che il 20enne avesse intenzione di compiere una carneficina ancora più grande. Malloy ha dichiarato che forse Lanza voleva portare a termine il massacro più efferato di bambini in età scolastica della storia degli Stati Uniti.



Killer ha danneggiato il suo computer

Intanto gli inquirenti che stanno cercando nella casa di Adam Lanza indizi per dare un perché dell'orribile massacro della scuola elementare di Newtown hanno trovato il computer del 20enne, che si è suicidato dopo la strage, danneggiato. Il giovane avrebbe rimosso e distrutto l'hard drive del suo pc. Ora gli esperti dell'Fbi sono al lavoro per cercare di riuscire ad ottenere dal drive danneggiato informazioni utili.



Giallo su un post che qualcuno attribuisce al killer

Un messaggio anonimo su 4Chan alla vigilia della strage aveva forse preannunciato la tragedia ma la polizia dice: attenti ai falsi. "Mi ucciderò venerdì e finirà in tv. Guardate alle 9", si legge sulla popolare piattaforma di condivisione 4Chan in un messaggio comparso due giorni prima della strage.

I responsabili della polizia hanno confermato l'identità del killer, spiegando che anche per la morte della madre di Lanza si tratta di omicidio. Sarebbe stato proprio il figlio Adam a ucciderla, sparandole alla testa, prima di recarsi nella scuola. Gli agenti hanno poi rinnovato a tutti i media nazionali e internazionali l'appello al rispetto della privacy delle famiglie delle piccole vittime della Sandy Hook School.La polizia americana ha annunciato che chi diffonderà sui social network falsi indizi sui crimini sarà arrestato e perseguito come se si fosse macchiato del reato di depistaggio. La decisione è stata presa dopo la strage di Newtown, dove un folle ha massacrato 20 bambini e 6 adulti. "Qualcuno - hanno spiegato gli agenti - si è spacciato sul web per il killer. Chi sarà individuato potrebbe essere arrestato e giudicato a livello federale".