foto Ansa Correlati La strage degli innocenti

11:59

- Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha lasciato la Casa Bianca per raggiungere la base di Andrews da dove, con l'Air Force One, partirà per il Connecticut. Obama è atteso a Newtown dove incontrerà le famiglie delle vittime della strage della Sandy Hook Elementary School e terrà un discorso alla Newtown High School. Il presidente presenzierà anche a una preghiera interconfessionale nella chiesa cattolica di Santa Rosa.