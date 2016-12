foto Ansa

19:33

- Evacuata, durante la messa, la chiesa St. Rose of Lima di Newtown, in Connecticut, per un allarme bomba. La struttura sorge a 1,6 chilometri dalla scuola teatro del massacro di venerdì, in cui Adam Lanza ha ucciso 20 bambini e 6 adulti. Polizia, ambulanze e artificieri sono sul posto. La chiesa era frequentata da Lanza, da sua madre e da 8 dei 20 bambini che ha ucciso. Non è chiaro al momento se sia frutto di uno scherzo o sia una minaccia vera.