Era di Adam Lanza, il ragazzo che ha ucciso 20 bambini e sei maestre prima di togliersi la vita? Secondo Infowars.com, che ha tracciato il messaggio, il post apparso sulla piattaforma di condivisione da cui è nato Anonymous sarebbe datato alle 22.18 di mercoledì sotto l'username 'iKTatjYX'. Sotto il messaggio, la foto di Eric Harris e Dylan Klebold, i due teen-ager stragisti della Columbine High School in Colorado, stesi per terra in un lago di sangue.

"Vivo in Connecticut, posso dire solo questo", risponde 'iKTatjYX' a chi gli chiedeva chi fosse. Il post sarebbe stato il suo ultimo messaggio. Ma il portavoce della polizia Paul Vance ha messo in guardia dai falsi: pur senza entrare nello specifico, ha avvertito che in queste ore sui social network proliferano individui che si fingono il killer del Connecticut e postano informazioni false ''in modo minaccioso'', commettendo tra l'altro reati federali punibili con l'arresto. Accade spesso tuttavia che gli autori di ineffabili stragi come quelle alla Sandy Hook School preannuncino il loro gesto sul web, ma non ci sono prove - al momento - che Adam e 'iKTtajYX' siano la stessa persona, né che il delirante e drammatico messaggio sia autentico o un falso alterato con Photoshop da qualche mago del computer. Certo è che Adam, secondo le testimonianze di parenti e compagni, era un computer 'geek': un piccolo genio dell'informatica che trafficava con software e videogame e faceva parte di un gruppo di ragazzi che si ritrovavano per riunioni di programmatori.



Polizia arresterà voci false su social network

Per la prima volta chi diffonderà falsi indizi e voci su crimini sui social network, Twitter e Facebook, sarà arrestato e perseguito come se si fosse macchiato del reato di depistaggio. Questa la prima concreta conseguenza - nell'attesa, forse vana, di una nuova legge sulle armi negli Usa - della terribile strage di venerdì nella scuola elementare di Newtown in Conncecticut, dove Lanza, armato con un fucile d'assalto e due pistole, ha massacrato 20 bambini e 6 adulti.



"Voleva compiere un massacro più grande"

Adam Lanza si è suicidato solo perché ha sentito arrivare la polizia. Lo ha spiegato alla Abc il governatore del Connecticut, Dannel Malloy. La dinamica riportata dal governatore lascia pensare che il 20enne avesse intenzione di compiere una carneficina ancora più grande. Malloy ha dichiarato che forse Lanza voleva portare a termine il massacro più efferato di bambini in età scolastica della storia degli Stati Uniti.



Killer ha danneggiato il suo computer

Intanto gli inquirenti che stanno cercando nella casa di Adam Lanza indizi per dare un perché dell'orribile massacro della scuola elementare di Newtown hanno trovato il computer del 20enne, che si è suicidato dopo la strage, danneggiato. Il giovane avrebbe rimosso e distrutto l'hard drive del suo pc. Ora gli esperti dell'Fbi sono al lavoro per cercare di riuscire ad ottenere dal drive danneggiato informazioni utili.



Lanza ha sparato alla madre mirando alla testa

Il ventenne Adam Lanza ha sparato più volte in testa alla madre, Nancy Lanza, prima di uscire e dirigersi verso la scuola elementare. Lo hanno riferito le autorità locali, specificando che il giovane Adam si è ucciso a sua volta sparandosi con un colpo in testa.