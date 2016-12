Gb, Carlo patrono delle spie di Sua Maestà

- A prima vista il Principe Carlo d'Inghilterra ha ben poco in comune con James Bond. Della spia non ha né le physique du rôle né il carattere impavido. Eppure sarà proprio il principe di Galles a diventare il patrono delle agenzie di intelligence di Sua Maestà. La scorsa settimana l'erede al trono ha presentato un premio ai migliori agenti inglesi dopo essere stato personalmente invitato a presiedere alla cerimonia dai capi dei tre servizi segreti del Regno, l'MI5, l'MI6 ed il centro d'ascolto Gchq.

Come riferisce il "Sunday Times", il principe di Galles ha incontrato a St James's Palace decine di agenti, premiandone alcuni per i loro sforzi nella lotta contro i ''nemici dello Stato''. Un portavoce di Carlo ha confermato che l'evento ha avuto luogo e ha sottolineato che ''il principe vuole rendere omaggio a quelli che ci proteggono ma le cui attività per necessità non possono essere riconosciute in pubblico''.

L'interesse di Carlo per il mondo dello spionaggio sarebbe cresciuto in seguito alle sue visite ai quartieri generali degli 007 inglesi fatte negli ultimi quattro anni. Il principe si è recato alla sede dell'MI6 per la prima volta nel luglio del 2008, a quella dell'MI5 nel febbraio del 2011 e ha visitato la ''ciambella'', cosi' sono noti i quartieri generali del Gchq a Cheltenham, il mese successivo.

Sarebbe la prima volta che le agenzia d'intelligence hanno un patrono. L'idea sarebbe stata di Iain Lobban, il direttore della Gchq, acrononimo che sta per "Government Communications Head Quarter". L'agenzia governativa si occupa della sicurezza, nonché dello spionaggio e controspionaggio e dà lavoro a più di 5.300 dipendenti. Le loro attività sono state pressocché ignorate dalla famiglia reale: si ricordano, infatti, soltanto due visite da parte della regina Elisabetta dal 1995.

Lo scorso novembre Lobban, insieme a Sir John Sawers, capo dell'MI6 e Jonathan Evans, direttore dell'MI5, ha chiesto a Carlo di servire da patrono per le tre agenzie, riconoscendo ''il ruolo integrale e duraturo'' che ricoprono nella vita della nazione.

Carlo si sarebbe subito immedesimato nel ruolo di "protettore" degli infiltrati di sua Maestà. Ha chiesto che i proventi della prima dell'ultimo film di James Bond, "Skyfall" vengano devoluti ad associazioni di beneficenza in aiuto di membri ed ex membri delle agenzie d'intelligence e le loro famiglie.