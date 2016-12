Democratici: "Presto legge per bandire le armi d'assalto"

Il primo giorno in cui si riunirà il nuovo Congresso uscito dalle elezioni di novembre la senatrice democratica Dianne Feinstein presenterà un disegno di legge per il bando delle armi di assalto. Lo ha annunciato la stessa presidente della commissione intelligence del Senato in una intervista a Meet The Press della Nbc. Lo stesso bando sarà presentato in contemporanea alla Camera, ha detto la Feinstein. "Penso che il presidente Obama appoggerà questa legge", ha concluso la senatrice.



Il padre del killer: "Lutto enorme"

"La nostra famiglia è in lutto accanto a quelle che sono state colpite da questa enorme tragedia", ha affermato Peter Lanza, padre del ragazzo di 20 anni che venerdì ha ucciso la madre e 26 persone nella scuola di Newtown, in Connecticut, per poi suicidarsi. "I nostri cuori sono vicini alle famiglie e agli amici che hanno perso i loro cari e a tutti coloro che sono rimasti feriti", ha affermato in un comunicato.



"Non ci sono parole per esprimere quanto siamo affranti. Siamo in uno stato di incredulità, cercando di trovare qualsiasi risposta possibile. Anche noi ci chiediamo perché", ha affermato ancora, aggiungendo che la famiglia coopera "pienamente con gli inquirenti e continuerà a farlo. Come molti di voi, siamo addolorati, ma lottiamo per trovare un senso a quanto è successo". Peter Lanza, ha divorziato nel 2009 dalla moglie Nancy, rimasta vittima del figlio Adam, e da poco si è risposato. Dopo la strage è stato interrogato dagli agenti dell'Fbi, così come l'altro figlio, Ryan.



Le condoglianze alla famiglia del killer

Intanto, in una dichiarazione alla stampa, con gli occhi pieni di lacrime e la voce rotta per l'emozione, Robbi Parker, padre della piccola Emilie che è tra i 20 bimbi uccisi nella strage nella scuola in Conncticut, ha fatto le condoglianze ai membri della sua comunità colpiti dalla tragedia e anche alla famiglia del killer.



"Voglio fare le condoglianze più sincere a tutte le famiglie delle vittime" della strage a Newtown, "compresa quella dell'assassino", che ha ucciso anche la madre e si è poi suicidato. "Non posso immaginare quanto questa esperienza possa essere dura dura per voi. Voglio che sappiate che, per la vostra famiglia, voi avete anche il nostro amore e il nostro sostegno".



Emilie aveva sei anni. "Portava la luce dove andava", ha detto ai giornalisti Robbie Parker, mentre le tv mostravano una foto in cui la la piccolina, bionda e con gli occhi azzurri, mostrava un gran sorriso. Robbi Parker ha altri due bimbi, più piccoli, di tre e quattro anni. "Non so come superare una cosa del genere", ha continuato. "Mia moglie ed io non sappiamo come andare avanti con le nostre vite". Ma questa tragedia deve "ispirarci ad essere migliori, compassionevoli e premurosi verso gli altri".



Il papa: "Prego per le vittime"

Benedetto XVI ha espresso oggi la sua ''vicinanza nella preghiera'' alle famiglie delle vittime della strage nella scuola elementare negli Usa. Parlando in inglese dopo l'Angelus, si è detto ''profondamente addolorato per l'insensata violenza di venerdì a Newtown, nel Connecticut'', e ha invocato ''ferventi azioni di pace''.