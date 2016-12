foto Reuters

- Seggi aperti in Giappone per le elezioni politiche anticipate. Alle urne sono chiamati più di 104,3 milioni di elettori per decidere la composizione della Camera Bassa. Il Partito Liberaldemocratico (Pld) dell'ex premier Shinzo Abe si avvia a riconquistare il potere dopo una pausa di tre anni. Secondo i sondaggi, il Partito Democratico (Pd) del premier Yoshihiko Noda non sembra in grado di contrastare il ritorno degli avversari conservatori.