foto Ansa

21:26

- Nelle stesse ore in cui il ventenne Adam Lanza uccideva venti bambini e sei adulti nella scuola elementare di Newtown, nel Connecticut, la polizia arrestava a Bartlesville, in Oklahoma, un diciottenne che progettava di compiere una strage nel proprio liceo, servendosi tanto di armi da fuoco quanto di bombe. Il ragazzo aveva organizzato tutto per poter uccidere quanti più compagni possibili.