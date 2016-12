Alabama, sparatoria in ospedale: tre feriti

foto Ansa Correlati La strage nel Connecticut

06:42

- Ennesima sparatoria negli Stati Uniti all'indomani della strage nel Connecticut. Un uomo ha aperto il fuoco in un ospedale a Birmingham, in Alabama, ferendo tre persone prima di essere ucciso da un poliziotto. I feriti sono due impiegati della clinica e un agente e non sono in pericolo di vita. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione che un uomo camminava con una pistola.