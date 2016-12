foto Dal Web Correlati Obama commosso

La lunga scia di stragi negli Usa 06:41 - Adam Lanza non è stato fatto entrare nella scuola della strage, ma "ha fatto irruzione". Lo ha precisato il capo della polizia Paul Vance a Newtown, correggendo una prima ricostruzione della tragedia in cui sono state uccisi 20 bambini e 8 adulti. Vance ha detto che la polizia ha dovuto infrangere molte finestre per avere accesso alla Sandy Hook School, che da poco aveva installato un sistema di sicurezza che impediva il libero accesso al pubblico. - Adam Lanza non è stato fatto entrare nella scuola della strage, ma "ha fatto irruzione". Lo ha precisato il capo della polizia Paul Vance a Newtown, correggendo una prima ricostruzione della tragedia in cui sono state uccisi 20 bambini e 8 adulti. Vance ha detto che la polizia ha dovuto infrangere molte finestre per avere accesso alla Sandy Hook School, che da poco aveva installato un sistema di sicurezza che impediva il libero accesso al pubblico.

Identificate le vittime

Tutte le vittime della strage nella scuola in Connecticut sono state identificate e i loro corpi sono stati trasferiti in un obitorio dello Stato per gli esami forensi. Lo ha detto il portavoce della polizia, chiedendo ai giornalisti di rispettare la privacy delle loro famiglie.



Gli inquirenti, che non hanno rivelato molti dettagli sull'inchiesta (non hanno voluto nemmeno confermare l'identità del killer) hanno comunque confermato che la donna ritrovata morta in una casa della città era una parente con il killer. Presto saranno interrogati "tutti, parenti e amici" del killer per far luce sulla strage.



Un litigio prima della strage

Lanza aveva avuto un "alterco" con quattro dipendenti della scuola giovedì, il giorno prima di andare lì e compiere il massacro. Lo hanno riferito funzionari del Connecticut e federali alla Nbc News, secondo cui tre di questi quattro impiegati sono rimasti uccisi, mentre il quarto, che non era al lavoro, viene ora interrogato dalla polizia.



Killer imparò a sparare dalla madre

Lanza aveva imparato a sparare dalla madre Nancy. La donna, che secondo le ricostruzioni sarebbe stata uccisa dal ragazzo nella sua casa prima di traferirsi nella scuola per commettere la strage, era una grande collezionista e appassionata di armi. Una delle quali è stata utilizzata da Adam per spararle al volto. La donna era molto orgogliosa del suo arsenale.