L'odissea di Ryan Lanza,"tradito" dal fratello

- Erano le 10 di mattina a Newtown , nel Connecticut, e, ventiquattro anni, stava lavorando nel suo ufficio. Era un giorno come tanti altri per lui, finchè non è stato colpito dalle immagini della CNN: c’era stata una sparatoria nella scuola elementaree il colpevole individuato era proprio lui. O almeno questo è quanto la tv americana ha riportato dopo aver ricevuto le prime segnalazioni pervenute dalla polizia, che si trovava sul posto.

Da quel momento in poi per Ryan è iniziato un calvario: tonnellate di messaggi e segnalazioni, tutti volevano sapere cosa stesse succedendo e, soprattutto, se lui c’entrasse veramente. Secondo quanto ha dichiarato l’amico Brett Wilshe, a quest’ultimo avrebbe risposto qualcosa come: “E' stato mio fratello. Credo che mia madre sia morta. Oh mio Dio".

Il ventiquattrenne incredulo ha subito chiesto al suo capo di tornare a casa per verificare la situazione, mentre gli agenti lo credevano morto nella sparatoria.

Peccato che il cadavere del colpevole, trovato sul luogo del delitto, non fosse suo ma del fratello minore, Adam. Secondo quanto ha riportato Ansa, lo scambio di persona è dovuto al fatto che il ‘piccolo’ Lanza, ora conosciuto come il killer del Connectiut, sarebbe stato ritrovato con addosso i documenti del fratello maggiore, forse proprio per depistare le indagini in un primo momento. Infatti è soltanto sette ore dopo la sparatoria, alle 17 circa del pomeriggio, che la polizia ha fatto trapelare il nome del vero colpevole, dopo aver trovato ed interrogato per ore il fratello Ryan.

Probabilmente affetto da una forma di autismo, Adam avrebbe ucciso prima la madre Nancy, per poi dirigersi nella scuola dove quest’ultima era volontaria, e avrebbe quindi fatto fuoco sui bambini e sugli insegnanti. Questo è quanto si apprende dalle ultime ricostruzioni della polizia americana, ma le notizie sono ancora convulse, tant'è vero che il movente dell'eccidio è ancora ignaro. Si attendono certezze soprattutto per le famiglie dei bambini e delle altre vittime coinvolte in questa drammatica vicenda.