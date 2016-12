foto Dal Web

14:56

- L'ex presidente sudafricano, Nelson Mandela, è stato sottoposto ad un intervento per asportare dei calcoli biliari. Lo rende noto un comunicato della presidenza sudafricana, precisando che l'operazione è riuscita e che l'eroe della lotta anti-apartheid è ora ricoverato in ospedale. Sabato scorso Mandela era stato ricoverato per un'infezione polmonare. I test avevano rivelato la presenza di calcoli e i medici avevano deciso di operarlo.