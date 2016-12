foto Ansa Correlati Sparatoria in scuola Usa: uccisi 20 bimbi

Newtown, la strage degli innocenti 06:39 - Barack Obama si rivolge alle famiglie Usa nel messaggio del sabato: "Questo weekend io e Michelle facciamo quello che ogni genitore sta facendo, stare il più possibile vicini ai nostri figli e ricordare loro quanto li amiamo", afferma. Poi, sulla strage a scuola: "ci sono famiglie in Connecticut che oggi non possono farlo. E hanno bisogno di tutti noi. Dobbiamo unirci e intraprendere azioni significative per prevenire altre tragedie come questa". - Barack Obama si rivolge alle famiglie Usa nel messaggio del sabato: "Questo weekend io e Michelle facciamo quello che ogni genitore sta facendo, stare il più possibile vicini ai nostri figli e ricordare loro quanto li amiamo", afferma. Poi, sulla strage a scuola: "ci sono famiglie in Connecticut che oggi non possono farlo. E hanno bisogno di tutti noi. Dobbiamo unirci e intraprendere azioni significative per prevenire altre tragedie come questa".

Ricordando i genitori che hanno perso i loro figli nella strage della scuola elementare di Newtown. "Noi siamo qui per loro e preghiamo per loro. E ricordiamo loro che l'amore che hanno provato per coloro che hanno perso sopravviverà non solo nelle loro memorie, ma anche in quella della loro comunità e del loro Paese".



Ma, oltre alla commozione, Obama ha chiamato all'azione: "Come nazione abbiamo patito troppo per questo tipo di tragedie negli ultimi anni - ha aggiunto il presidente degli Stati uniti ricordando - "una scuola elementare in Newtown, un centro commerciale in Oregon, un tempio in Wisconsin, un cinema in Colorado. E Innumerevoli angoli di strada in posti come Chicago e Filadelfia".



Il Papa: "Tragedia insensata"

Anche Benedetto XVI ha avuto parole per la scuola di Newton, che ha definito "una tragedia insensata", "un evento scioccante" che ha toccato molte famiglie.