Afghanistan, a casa 300 soldati italiani

foto Dal Web 10:12 - Oltre 300 militari italiani torneranno dall'Afghanistan entro la fine dell'anno e il contingente schierato nell'ovest del Paese, oggi a quota 3.332 scenderà a circa 3.000. Lo ha detto il generale Dario Ranieri, comandante del contingente, in un briefing col ministro della Difesa Giampaolo Di Paola. - Oltre 300 militari italiani torneranno dall'Afghanistan entro la fine dell'anno e il contingente schierato nell'ovest del Paese, oggi a quota 3.332 scenderà a circa 3.000. Lo ha detto il generale Dario Ranieri, comandante del contingente, in un briefing col ministro della Difesa Giampaolo Di Paola.

"Dal 22 dicembre il contingente dell'ovest scenderà a circa 3mila uomini", ha detto il generale Ranieri, spiegando che la programmata riduzione va di pari passo con il processo di transizione, cioè il passaggio della responsabilità della sicurezza dalle forze Nato a quelle afgane. Nella regione occidentale la transizione è cominciata in 30 distretti su 43 e il ruolo dei militari italiani è sempre più quello di assistenza alle forze locali e addestrativo, più che operativo in senso stretto.



Rimpatriati "due chilometri" di container

Insieme al rimpatrio degli uomini prosegue anche quello dei mezzi, uno sforzo logistico imponente: da settembre sono stati riportati in Italia, via aereo e via nave, 187 veicoli e 153 container, pari ad oltre due chilometri lineari, il 10% del totale. "Si tratta di uno sforzo importante anche da un punto di vista finanziario", sottolinea il ministro Di Paola, spiegando così il perché nel decreto di rifinanziamento delle missioni, l'Afghanistan abbia un peso sempre rilevante, nonostante la contrazione di uomini.