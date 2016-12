foto Ansa

07:20

- Urne aperte in Egitto per il referendum sulla Costituzione voluto dal presidente Mohamed Morsi. La campagna per il sì, sostenuta dai Fratelli musulmani e buona parte dei movimenti salafiti, punta sulla necessita della stabilità politica. Il no, guidato dal fronte di salvezza nazionale, che riunisce i principali movimenti di opposizione egiziani, sostiene che questa Costituzione non garantisca i diritti civili e possa portare a uno stato islamico.