foto Reuters

19:36

- I due marò non torneranno a casa per Natale. La Corte indiana ha infatti rinviato l'udienza di tre mesi. Delusione e rammarico ha espresso Palazzo Chigi per il posticipo della sentenza sui ricorsi presentati dall'Italia in difesa dei due fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. "Il governo - è scritto in un comunicato - proseguirà con immutato vigore la propria azione volta a riportare a casa i due marò".