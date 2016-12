foto Tgcom24 Correlati Caso marò, il governo italiano richiama l'India 19:44 - I due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone hanno presentato una richiesta a un tribunale dello Stato indiano del Kerala dove sono detenuti per ottenere il permesso di andare a casa per trascorrere il Natale. Intanto però i magistrati del Kerala fanno sapere che solo per avere la sentenza ci vorranno almeno tre mesi dopo la fine del dibattimento. Replica di Palazzo Chigi: "Decisione incomprensibile, siamo delusi". - I due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone hanno presentato una richiesta a un tribunale dello Stato indiano del Kerala dove sono detenuti per ottenere il permesso di andare a casa per trascorrere il Natale. Intanto però i magistrati del Kerala fanno sapere che solo per avere la sentenza ci vorranno almeno tre mesi dopo la fine del dibattimento. Replica di Palazzo Chigi: "Decisione incomprensibile, siamo delusi".

La delusione di Palazzo Chigi: "Incomprensibile decisione"

Il governo italiano ha espresso "forte delusione e profondo rammarico" per la decisione dei giudici indiani e ha ribadito "la propria ferma posizione a fronte delle procedure giudiziarie indiane". "Il differimento della pronuncia della Corte Suprema - si legge in una nota di Palazzo Chigi - non appare assolutamente comprensibile agli occhi delle istituzioni e dell'opinione pubblica italiane e provoca forte preoccupazione. Il governo proseguirà con immutato vigore la propria azione volta a far prevalere le proprie ragioni e a riportare così in Italia quanto prima i due militari del Battaglione San Marco".



Napolitano ai parenti: Italia impegnata per rapida soluzione

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in mattinata aveva ricevuto al Quirinale i familiari dei marò, accompagnati dal Ministro della Difesa, Giampaolo Di Paola e dal Ministro degli Affari Esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata. Il Capo dello Stato ha manifestato la propria solidarietà ai due sottufficiali della Marina Militare e ai loro familiari, esprimendo il sostegno del Paese e il costante, forte impegno delle istituzioni per una rapida soluzione della dolorosa vicenda.



In prigione da dieci mesi

I due marò si trovano dal 30 maggio in libertà vigilata dietro cauzione in un hotel di Kochi. Sono accusati di aver ucciso due pescatori scambiati per pirati somali il 15 febbraio mentre si trovavano al largo della costa indiana in acque internazionali e a bordo di una petroliera italiana. Non possono allontanarsi dalla circoscrizione della polizia di Kochi ed è stato loro ritirato il passaporto. Sono anche obbligati a presentarsi quotidianamente al commissariato per la firma di presenza. Secondo quanto precisa la Pti, la polizia aveva rifiutato in passato di concedere maggiore libertà di movimento per il timore di fuga dei due imputati.



Terzi: "Il nostro impegno è massimo"

"Il nostro impegno è massimo". Così il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, interviene con un tweet sulla vicenda dei marò, ricordando di aver incontrato assieme al presidente Napolitano i familiari. "Grande calore e solidarietà dal Capo dello Stato", scrive ancora Terzi.