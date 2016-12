foto Ap/Lapresse

13:20

- La situazione in Siria "peggiora ogni giorno di più e noi siamo sconvolti" per quello che avviene. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy, al termine del vertice Ue, ribadendo "la necessità di sostenere l'opposizione nel modo più efficace e che Assad se ne vada". "E' nostro dovere morale intervenire in maniera più vigorosa. Valuteremo tutte le opzioni", ha aggiunto.