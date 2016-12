foto Ap/Lapresse

07:09

- Centinaia di migliaia di nord-coreani, civili e militari, hanno affollato una piazza di Pyongyang per celebrare il "successo" del lancio del razzo/missile in orbita. L'immensa folla, allineata in file ordinate sulla piazza Kim Il-Sung, ha applaudito i discorsi pronunciati dagli alti responsabili dell'esercito, del partito e del governo. Pyongyang sostiene di avere lanciato il razzo, unito a un satellite, per ragioni pacifiche.