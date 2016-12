foto Ansa Correlati Berlusconi: "Monti diventi la guida dei moderati"

Bersani: "Monti avrà ancora un ruolo" 07:06 - Angela Merkel ribadisce ancora una volta il suo apprezzamento per Mario Monti ed il suo Governo. Ma non vuole aggiungere di più. E a chi gli chiede delle voci che si sono rincorse ieri a Bruxelles secondo le quali avrebbe chiesto al Professore di candidarsi, glissa."Ci siamo incontrati - ha detto -. E' stato importante che ci siamo visti ma non posso entrare nella politica italiana e su chi possa candidarsi, prima che questo accada".

Da parte sua il premier Mario Monti ha lasciato la sede del Consiglio europeo al termine della prima giornata del vertice europeo senza rilasciare alcuna dichiarazione.



Parlando dell'incontro, Angela Merkel ha affermato che è stata l'occasione "per dare la mia opinione su quello che Monti ed il suo governo hanno fatto in questi mesi, contribuendo ad aumentare la credibilità dell'Italia. Ciò che è stato confermato da tutti - ha aggiunto la cancelliera - è che questo governo, che ha avuto un grande appoggio di tutti i partiti che erano in parlamento, ha fatto molto ed ha avuto un ruolo importante per la fiducia e la credibilità dell'Italia, soprattutto sui mercati finanziari".



Nel corso della prima giornata di vertice il Consiglio ha confermato le scadenze per i prossimi passi da compiere sulla strada dell'unione bancaria, mentre a sostanzialmente rinviato al vertice del giugno 2013 la definizione della road map per il rafforzamento dell'unione economica.



"Il grosso della crisi è alle nostre spalle, ma molto resta ancora da fare" ha affermato il presidente del Consiglio Europeo Herman Van Rompuy.



Hollande: "Berlusconi non ha prospettive concrete"

Per Silvio Berlusconi in Italia "non ci sono prospettive concrete" di succedere a Mario Monti a Palazzo Chigi. Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande, secondo il quale sembra essere lo stesso leader del Pdl a escludere questa possibilità.