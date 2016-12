Il Financial Times incorona Mario Draghi personaggio dell'anno: "Ha salvato l'euro"

foto Ap/Lapresse 23:21 - Mario Draghi, ex governatore della Banca d'Italia e attuale numero uno della Banca Centrale Europea (Bce), è l'uomo dell'anno 2012 secondo il prestigioso quotidiano finanziario britannico Financial Times. Il giornale lo incorona indicandolo come "l'italiano determinato a salvare l'euro". - Mario Draghi, ex governatore della Banca d'Italia e attuale numero uno della Banca Centrale Europea (Bce), è l'uomo dell'anno 2012 secondo il prestigioso quotidiano finanziario britannico Financial Times. Il giornale lo incorona indicandolo come "l'italiano determinato a salvare l'euro".

"Altre figure - scrive il Financial Times - in particolare la cancelliera tedesca Angela Merkel e Mario Monti, il primo ministro riformista italiano uscente, hanno giocato ruoli vitali. Ma Draghi è stato il protagonista, insistentemente incitando governi e banche centrali a sostenere le misure necessarie a preservare l'euro".



Draghi, prosegue il quotidiano, è "uno stratega che riflette profondamente sui problemi e, una volta che la sua mente ha stabilito una cosa, è difficile da spostare. E' stato in qualche modo più forte del suo predecessore, Jean-Claude Trichet".



Draghi: "Mollare sull'austerity è sprecare i sacrifici"

"Mollare ora" sull'austerity "come qualcuno suggerisce sarebbe come sprecare i grandi sacrifici fatti dai cittadini europei". Lo afferma il presidente della Bce, Mario Draghi, in un'intervista al Financial Times.