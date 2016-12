foto Getty

- L'ambasciatore degli Stati Uniti all'Onu, Susan Rice, ha deciso di ritirare il suo nome dalla lista dei candidati alla carica di Segretario di Stato americano. Lo riferisce l'emittente Nbc News. La Rice era finita al centro degli attacchi dei Repubblicani per il modo in cui aveva gestito la vicenda dell'assalto al consolato americano a Bengasi che costò la vita all'ambasciatore americano in Libia.