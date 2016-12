McDonald's, in bagno sul lavoro: è licenziato

foto Afp 11:44 - Un giovane dipendente di un McDonald's nel sud della Francia, a Beaucaire, è stato licenziato per aver lasciato la sua postazione di lavoro senza autorizzazione per andare alle toilette. Pascal, 26 anni, ha deciso di portare in tribunale la nota catena di ristoranti fast food per "licenziamento abusivo". Sulla lettera di licenziamento la direzione ha menzionato "motivi reali e seri", spiegando che il ragazzo "si è assentato durante l'orario di lavoro senza autorizzazione del suo superiore". - Un giovane dipendente di un McDonald's nel sud della Francia, a Beaucaire, è stato licenziato per aver lasciato la sua postazione di lavoro senza autorizzazione per andare alle toilette. Pascal, 26 anni, ha deciso di portare in tribunale la nota catena di ristoranti fast food per "licenziamento abusivo". Sulla lettera di licenziamento la direzione ha menzionato "motivi reali e seri", spiegando che il ragazzo "si è assentato durante l'orario di lavoro senza autorizzazione del suo superiore".

Secondo il responsabile del fast food "il dipendente si era già fatto notare per le sue assenze ripetute e ingiustificate. Questo incidente arriva dopo una serie di altri problemi". Il personale del McDonald's però si schiera con Pascal: "Questa vicenda è rivelatrice del mondo del lavoro attuale - osservano due colleghi che erano presenti all'episodio e sono disposti a testimoniare in suo favore - Le persone vengono sfruttate e poi licenziate per motivi futili e a volte bizzarri".