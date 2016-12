foto Ansa

12:20

- Dopo aver valutato positivamente il buyback, l'Eurogruppo ha dato il via libera allo sblocco della nuova tranche di aiuti alla Grecia, per un totale di 34 miliardi di euro. "La decisione di oggi sul programma per la Grecia rimuoverà le nubi che ci sono sul Paese", ha detto il commissario europeo agli Affari monetari, Olli Rehn.