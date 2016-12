foto Ap/Lapresse

07:30

- Attimi di tensione a Tokyo, quando l'aviazione giapponese ha fatto alzare in volo i propri caccia in seguito a un'intrusione cinese nello spazio aereo conteso tra i due Paesi. Lo hanno riferito i media nipponici. Gli F-15 sono decollati dopo che un velivolo cinese era stato intercettato dai radar mentre sorvolava le isole Senkaku, che Pechino chiama invece Diaoyus, poco dopo le 11 del mattino (ora locale, le 3 in Italia).