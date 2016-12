foto Reuters

00:53

- Una ventenne di Panama è stata fermata all'aeroporto di Barcellona perché in possesso di 1,4 chili di cocaina nascosta nelle protesi del seno. Gli agenti stavano eseguendo un controllo di routine sui passeggeri provenienti dalla Colombia quando hanno notato che la giovane aveva una garza sotto il seno. Una radiografia ha svelato che in realtà le protesi erano solo due sacchetti pieni di cocaina, per un valore di circa 60mila euro.