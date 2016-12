foto Ansa

14:00

- Il Fronte di salvezza nazionale egiziano invita i cittadini a votare "no" al referendum sulla contestata nuova Costituzione, invece di boicottare il voto. A lanciare l'appello ai sostenitori è stato Hamdeen Sabahi, uno dei leader del gruppo di opposizione, che in conferenza stampa ha detto anche che il Fronte si ritirerà dal referendum se i giudici rifiuteranno di monitorare le operazioni ai seggi e se lo Stato non fornirà la sicurezza necessaria.