Florida, giustiziato nella notte l’ex poliziotto che nel 1986 uccise nove tossicodipendenti

foto Ap/Lapresse 11:09 - Un ex agente di polizia, Manuel Pardo, è stato giustiziato in Florida, questa notte, con un'iniezione letale, per aver ucciso nel 1986 nove persone, tre donne e sei uomini. Ossessionato dal mito di Hitler, amava collezionare cimeli nazisti. Aveva persino fatto tatuare una svastica sul suo cane, un doberman. Le vittime di Pardo erano tutte tossicodipendenti, "Sono parassiti, non hanno il diritto di essere vivi, qualcuno doveva uccidere queste persone", aveva detto in tribunale durante il processo. - Un ex agente di polizia, Manuel Pardo, è stato giustiziato in Florida, questa notte, con un'iniezione letale, per aver ucciso nel 1986 nove persone, tre donne e sei uomini. Ossessionato dal mito di Hitler, amava collezionare cimeli nazisti. Aveva persino fatto tatuare una svastica sul suo cane, un doberman. Le vittime di Pardo erano tutte tossicodipendenti, "Sono parassiti, non hanno il diritto di essere vivi, qualcuno doveva uccidere queste persone", aveva detto in tribunale durante il processo.

Pardo, boy scout ed ex veterano della Marina Militare americana, era stato rinominato il “Romeo del braccio della morte” a causa di una lunghissima serie di corrispondenze che l’uomo aveva instaurato con moltissime donne fuori dal carcere e che convinceva a mandargli dei soldi.



“Io sono un soldato, ho compiuto la mia missione e vi chiedo umilmente di darmi la gloria di porre fine alla mia vita e non di passare il resto dei miei giorni in prigione di stato”, aveva dichiarato Pardo nel 1988. I suoi avvocati hanno cercato fino all’ultimo momento di bloccare l’esecuzione, sostenendo che l’uomo fosse malato di mente.



Pardo è stato dichiarato morto all' una e quarantasette di questa notte orario italiano, circa sedici minuti dopo l’iniezione letale. Il suo ultimo pensiero è stato rivolto a sua figlia: “Ti amo piccola Michy”, ha detto.

Rossella Ricchiuti