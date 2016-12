foto Reuters

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha condannato il lancio del razzo con cui la Corea del Nord ha "violato la risoluzione 1874". La messa in orbita del satellite, per l'Onu, è un atto "tanto più deplorevole perché sfida la chiamata unificata e forte della comunità internazionale" e per le "conseguenze che l'atto provocatorio può avere su pace e stabilità".