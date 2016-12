Usa, spari al centro commerciale: 3 morti

foto Ap/Lapresse 06:11 - Ennesima tragedia della follia negli Stati Uniti, dove un uomo armato di un fucile semiautomatico ha aperto il fuoco contro la folla di un centro commerciale a Portland, nell'Oregon, uccidendo due persone e ferendone diverse altre. Il killer, che indossava un giubbotto antiproiettile e aveva il volto coperto da una maschera da hockey, si è suicidato poco dopo. - Ennesima tragedia della follia negli Stati Uniti, dove un uomo armato di un fucile semiautomatico ha aperto il fuoco contro la folla di un centro commerciale a Portland, nell'Oregon, uccidendo due persone e ferendone diverse altre. Il killer, che indossava un giubbotto antiproiettile e aveva il volto coperto da una maschera da hockey, si è suicidato poco dopo.

I testimoni raccontano attimi di caos e di terrore tra le centinaia di clienti - tra cui tantissimi bambini - che affollavano i locali del Clackamas Town Center per le spese natalizie. L'uomo, che non è stato ancora identificato, secondo la prime ricostruzione avrebbe fatto irruzione nel centro commerciale da un'entrata posteriore e, prima di aprire il fuoco, avrebbe esclamato "I am the shooter" ("Sono lo sparatore").



I colpi esplosi sarebbero una ventina. Alcuni testimoni parlano di una donna sui 40 anni colpita a morte, mentre intorno era un fuggi fuggi generale, con tantissima gente distesa per terra per nascondersi alla vista del killer. La polizia è arrivata immediatamente, circondando e bloccando le uscite dell'edificio. E' quindi intervenuta una squadra di agenti speciali per aiutare gran parte dei presenti ad evacuare il sito. Per un momento si è temuto che a sparare fosse stata più di una persona.



"Poteva essere una vera e propria strage", ha commentato uno dei soccorritori. La polizia ha sottolineato che il killer è morto suicida poiché gli agenti "non hanno esploso nemmeno un colpo" nella struttura affollata.