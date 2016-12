foto Ap/Lapresse

- Il referendum sulla controversa Costituzione voluta dal presidente egiziano Mohamed Morsi sarà tenuto in due date: il 15 dicembre, come previsto, e il 22. Lo riferisce la rete Al Arabiya. La decisione nasce dalla mancanza di un numero sufficiente di giudici, i cui sindacati si sono espressi contro, necessari per verificare il corretto svolgimento delle operazioni di voto come prevede la legge.