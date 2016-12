foto Ap/Lapresse

21:24

- Ancora un intervento del ministro degli Esteri, Giulio Terzi, sul caso dei due marò detenuti in India. "La questione si è protratta ben al di là di qualsiasi termine comprensibile e giustificabile. Confido che l'attesa sentenza consenta di riportarli in Italia", dichiara il titolare della Farnesina annunciando strategie alternative. "Il nostro Paese è pronto a valutare ulteriori misure se la sentenza non fosse favorevole", spiega Terzi.