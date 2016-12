foto Ansa

13:06

- "L'Italia sarà sempre al fianco di Israele, come testimonia il nostro inesauribile impegno per la difesa del diritto del popolo ebraico di esistere in pace e sicurezza". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, nel corso dell'evento di lancio della Fondazione Italia-Israele in Farnesina. "La nostra amicizia poggia su solidissime fondamenta che non subiranno mai oscillazioni perché poggiano su valori comuni".