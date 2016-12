Lo scherzo di Kate? Non era una novità

- La stazione radio, responsabile dello scherzo di Kate Middleton che ha portato al suicidio l'infermiera inglese, vittima della telefonata, non era nuova a questo genere di "incidenti". Nel 2009 accadde uno spiacevole episodio durante il "Kyle and Jackie O show", quando una madre chiamò per sottoporre ad una sorta di macchina della verità la figlia teen-ager. L'argomento della discussione? Sesso e droga.

La madre iniziò col sottoporre la figlia ad una serie di domande facili per metterla a suo agio, per poi drammatizzare il tono con la domanda: "Hai mai fatto sesso?".

L'adolescente incredula ha esitato a rispondere, finchè, dopo le pressioni della conduttrice ha ceduto e ha confessato di essere stata violentata all'età di dodici anni.

Dopo lo scioccante scambio madre-figlia, la polizia ha indagato sul caso, che si è concluso con la sospensione del programma. Peccato che la sospensione sia durata soltanto una settimana...

Lo show ha quindi ripreso e non senza le "beffe" che l'avevano ormai reso famoso: in un altro scherzo i due "perfidi" conduttori hanno registrato la telefonata di una ragazza mentre tenava di convincere la sorella che la loro madre fosse seriamente malata. Questa non ha esitato a scomodare i paramedici che sono accorsi in ambulanza a casa della madre, per trovarla in ottima salute e ignara di tutto.

Il programma è stato nuovamente e per diverse volte sottoposto a censura, ma nonostante questo ha continuato a pubblicare materiale online, come ad esempio la gallery dell'uomo con il pene più piccolo d'Australia sul loro sito web.

L'ultimo caso, però, è stato senza dubbio il più vergogno di tutti. L'infermiera madre di due figli Jacintha Saldanha si è tolta la vita, 72 ore dopo aver risposto alla telefonata dei due deejay Mel Greig e Michael Christian, che si erano finti rispettivamente la regina Elisabetta e il principe Carlo per far conoscere in diretta le condizioni dell'allora ricoverata Kate Middleton.

La Southern Cross Austereo, compagnia responsabile della stazione radio finita nella bufera, ha rilasciato un comunicato lunedì in cui si afferma la cancellazione dello show e la sospensione totale degli scherzi radiofonici sulla medesima stazione. Anche i conduttori sono stati sospesi.