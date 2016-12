foto Ansa

00:09

- Paura a New York dove un uomo di 31 anni è stato ferito alla testa dai proiettili di una pistola a pochi passi dalla centralissima piazza del Columbus Circle. Il 31enne è morto poi in ospedale. La sparatoria è avvenuta davanti all'ingresso della Saint Thomas Choir School, una scuola per voci bianche tra la Settima e l'Ottava Avenue. L'uomo è stato trasportato in ambulanza al vicino Roosevelt Hospital dove è stato dichiarato morto.