Il caso Strauss-Kahn

21:06

- Si è chiusa con un accordo confidenziale la causa civile intentata da Nafissatou Diallo, la cameriera di un hotel di New York che nel 2011 accusò di stupro Dominique Strauss-Kahn, all'epoca direttore generale dell'Fmi. Lo ha annunciato il giudice della corte del Bronx. La cifra versata alla Diallo non sarà rivelata ma si era parlato di 6 milioni di dollari. Strauss-Kahn era stato scagionato lo scorso anno dall'accusa di stupro in sede penale.