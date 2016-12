foto Web 18:37 - Il proprietario del sito internet a luci rosse YouPorn e di altri noti portali hard, Fabian Thylmann, è stato arrestato all'aeroporto di Bruxelles per sospetta evasione fiscale su mandato della procura tedesca di Colonia. L'uomo, di cui ora è attesa l'estradizione in Germania, controllerebbe oltre 35 consociate a capo dei siti pornografici più visitati al mondo. - Il proprietario del sito internet a luci rosse YouPorn e di altri noti portali hard, Fabian Thylmann, è stato arrestato all'aeroporto di Bruxelles per sospetta evasione fiscale su mandato della procura tedesca di Colonia. L'uomo, di cui ora è attesa l'estradizione in Germania, controllerebbe oltre 35 consociate a capo dei siti pornografici più visitati al mondo.

"Il signor Thylmann si trova ora in custodia per l'estradizione", hanno dichiarato fonti giudiziarie. Già la settimana scorsa le autorità in Germania avevano perquisito e sequestrato materiale in un ufficio di Amburgo legato alle attività del 34enne, originario di Acquisgrana. Dal Lussemburgo, attraverso la Manwin Holding Sarl, l'imprenditore tedesco controllava anche siti come PornHub e mydirtyhobby. Il portavoce della procura ha spiegato che è ancora da definire se e quando Thylmann sarà estradato in Germania.