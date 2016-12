foto Reuters

16:44

- Anche il primo ministro britannico interviene sulla morte dell'infermiera Jacintha Saldanha, che si è tolta la vita dopo aver risposto per prima alla falsa telefonata all'ospedale in cui era ricoverata Kate Middleton a Londra. "E' una tragedia enorme. Credo che - dichiara David Cameron - si debba riflettere su come sia potuto accadere". Intanto la stampa inglese riferisce che la donna si sarebbe impiccata.