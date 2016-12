Scherzo Kate, i dj australiani in lacrime in tv

foto Ansa Correlati La lacrime dei dj - VIDEO

Suicidio dell'infermiera, Kate sotto shock

10:27 - Ha rotto il silenzio la dj radiofonica australiana Mel Greig, che, fingendosi la regina Elisabetta, aveva ottenuto informazioni sullo stato di salute Kate Middleton. La donna ha affermato di non riuscire a smettere di pensare a Jacintha Saldanha, l'infermiera che prese la telefonata e che venerdì è stata trovata morta suicida. "La prima cosa che ho chiesto è stata se aveva figli" ha dichiarato Greig, scoppiando in lacrime.

La dj ha raccontato di essere rimasta sgomenta quando le è stato comunicato che l'infermiera era morta. "Disgraziatamente, quel momento me lo ricordo molto bene", ha affermato Greig, "perché non ho smesso nemmeno per un attimo di pensarci fin da quando è accaduto. Avrei voluto contattare i familiari di quella donna, dare loro un grande abbraccio e scusarmi. Spero - ha ripetuto - che stiano bene". L'infermiera 46enne era madre di due figli.



Ha parlato in tv anche il collega di Greig, Michael Christian, che nella stessa occasione si spacciò per il principe Carlo d'Inghilterra, e pure lui si è detto "distrutto, a pezzi, desolato" per quanto successo. Ai "parenti e amici" della vittima l'uomo ha voluto rivolgere "le più profonde condoglianze".