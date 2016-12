foto Ap/Lapresse

- Sono stati in 1.600 (800 coppie in tutto) a dire "sì" nel giorno dell'entrata in vigore della legge che legalizza il matrimonio gay nello stato di Washington. Un vero boom: nella sola città di Seattle, ad esempio, le autorità hanno celebrato 140 matrimoni. Oltre allo Stato di Washington, anche Maine e Maryland hanno aperto ai matrimoni gay con il referendum che si è svolto il 6 novembre, insieme alle elezioni presidenziali.