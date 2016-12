foto Ap/Lapresse Correlati Messico, caduto aereo con a bordo Jenni Rivera

- Un piccolo aereo, a bordo del quale vi era la famosa cantante Jenni Rivera, è caduto nel nord del Messico. I resti del velivolo sono stati rinvenuti dalle autorità, secondo cui nello schianto "non vi sono superstiti". La star, nota come 'La diva della Banda', che ha venduto almeno 22 milioni di dischi ed è stata nominata due volte per il Premio Grammy, era attesa a un programma di Televisa, principale network messicano, con Miguel Bosè.