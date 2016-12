foto Ansa

21:52

- Victor Ponta è stato riconfermato alla guida della Romania. Secondo gli exit poll, la coalizione di centrosinistra (Usl) ha largamente vinto le elezioni politiche di oggi con il 57,58% dei voti, contro il 18,87% del fronte conservatore (Ard) guidato dal presidente Traian Basescu. "La Romania ha votato per il futuro non per il passato. I cittadini hanno confermato che le bugie non portano risultati", ha commentato Ponta.