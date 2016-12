Hugo Chavez: "Il tumore è tornato"

- L'ultimo nemico che non era riuscito a sconfiggere si è ripresentato. Dopo due operazioni nell'ultimo anno e mezzo il cancro è tornato nella vita di Hugo Chavez. Lo ha annunciato lo stesso presidente venezuelano in diretta tv. Seduto a fianco dei più stretti collaboratori ha parlato alla nazione mostrando la Costituzione e baciando un crocefisso."Spero di poter dare a tutti voi buone notizie nei prossimi giorni", ha detto alzando l'icona religiosa. "Con la grazia di Dio ne usciremo vittoriosi". Nonostante le operazioni, le sessioni di radioterapia e chemioterapia l'incubo però sembra essere tornato.

Il presidente è tornato venerdì da Cuba e ha spiegato che i test hanno individuato "alcune cellule maligne" nella stessa zona in cui il tumore era stato rimosso. Una nuova operazione si terrà nei prossimi giorni. I medici gli hanno raccomandato di non perdere tempo ma lui ha spiegato loro di voler prima tornare in Venezuela. "Ho bisogno di tornare", ha detto agli specialisti.

Chavez, 58 anni, ha già subito due operazioni nell'ultimo anno e mezzo per un tumore la cui gravità non è mai stata resa nota. Le nuove notizie sulle sue condizioni di salute sollevano dubbi sul suo futuro politico. Dopo la rielezione lo scorso 7 ottobre, il presidente ha detto per la prima volta che se la sua malattia peggiorerà, il potere andrà al vicepresidente Nicolas Maduro, apparso in tv con lui. "Dobbiamo garantire che la Rivoluzione Bolivariana prosegua", ha detto. Il suo rientro in patria è stato interpretato come un chiaro messaggio ai fedelissimi perché Maduro venga riconosciuto come successore.