09:16

- Il Fronte di salvezza nazionale, la principale coalizione dell'opposizione egiziana, si riunisce per decidere che posizione assumere dopo che il presidente Mohammed Morsi ha deciso di annullare il decreto che aumentava i suoi poteri. La sua decisione ha scatenato nel Paese manifestazioni degenerate in scontri. L'opposizione ha chiesto l'annullamento del referendum sulla nuova costituzione, confermato invece da Morsi per il 15 dicembre.